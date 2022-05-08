Объёмы поставок не смогут быть на прежнем уровне

Издание Forbes со ссылкой на представителя одной из крупных розничных сетей сообщает, что так называемый параллельный импорт не даст возможности сохранить объём поставок техники в Россию на прежнем уровне. Нельзя будет закупать партии устройств вроде смартфонов численностью миллион и более и поставлять их в страну, если нет разрешения правообладателя. Поставки возможны только мелкими партиями, что означает увеличение расходов.

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Ещё не стоит забывать про локализацию. Отсутствие легальных поставок означает отсутствие русского языка в операционных системах, так что знание английского (а лучше сразу китайского языка) не помешает. Умельцы могут сами ставить разные оболочки Android, но таковых меньшинство. Могут возникнуть проблемы, поскольку в разных странах разные требования по электромагнитной совместимости, энергоэффективности и безопасности низковольтного оборудования. Естественно, не будет и легальных ремонтных сервисов с компонентами от производителей.

В пятницу Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. Список состоит из 56 категорий и в нём можно встретить такие устройства, как Apple Watch, смартфоны Samsung и Apple, процессоры, компьютеры, ноутбуки, холодильники, мониторы, телевизоры, игровые консоли, лекарства, автомобили, одежда.

Аналитики высказывают мнению, что после введения параллельного импорта стоимость товаров станет выше на 50% по сравнению с 24 февраля. Курс рубля позволяет надеяться на цены ниже апрельских, но не ниже февральских. Среди стран для ввоза товаров можно назвать Китая, Армению, Киргизию и Казахстан. Расходы на логистику тоже лягут на плечи потребителей.

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