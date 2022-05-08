Издание Forbes со ссылкой на представителя одной из крупных розничных сетей сообщает, что так называемый параллельный импорт не даст возможности сохранить объём поставок техники в Россию на прежнем уровне. Нельзя будет закупать партии устройств вроде смартфонов численностью миллион и более и поставлять их в страну, если нет разрешения правообладателя. Поставки возможны только мелкими партиями, что означает увеличение расходов.
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Ещё не стоит забывать про локализацию. Отсутствие легальных поставок означает отсутствие русского языка в операционных системах, так что знание английского (а лучше сразу китайского языка) не помешает. Умельцы могут сами ставить разные оболочки Android, но таковых меньшинство. Могут возникнуть проблемы, поскольку в разных странах разные требования по электромагнитной совместимости, энергоэффективности и безопасности низковольтного оборудования. Естественно, не будет и легальных ремонтных сервисов с компонентами от производителей.
В пятницу Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. Список состоит из 56 категорий и в нём можно встретить такие устройства, как Apple Watch, смартфоны Samsung и Apple, процессоры, компьютеры, ноутбуки, холодильники, мониторы, телевизоры, игровые консоли, лекарства, автомобили, одежда.
Аналитики высказывают мнению, что после введения параллельного импорта стоимость товаров станет выше на 50% по сравнению с 24 февраля. Курс рубля позволяет надеяться на цены ниже апрельских, но не ниже февральских. Среди стран для ввоза товаров можно назвать Китая, Армению, Киргизию и Казахстан. Расходы на логистику тоже лягут на плечи потребителей.