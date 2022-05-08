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Параллельный импорт приведёт к росту цен на технику на 50% и отсутствию гарантии
Объёмы поставок не смогут быть на прежнем уровне
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RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

Издание Forbes со ссылкой на представителя одной из крупных розничных сетей сообщает, что так называемый параллельный импорт не даст возможности сохранить объём поставок техники в Россию на прежнем уровне. Нельзя будет закупать партии устройств вроде смартфонов численностью миллион и более и поставлять их в страну, если нет разрешения правообладателя. Поставки возможны только мелкими партиями, что означает увеличение расходов.

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Ещё не стоит забывать про локализацию. Отсутствие легальных поставок означает отсутствие русского языка в операционных системах, так что знание английского (а лучше сразу китайского языка) не помешает. Умельцы могут сами ставить разные оболочки Android, но таковых меньшинство. Могут возникнуть проблемы, поскольку в разных странах разные требования по электромагнитной совместимости, энергоэффективности и безопасности низковольтного оборудования. Естественно, не будет и легальных ремонтных сервисов с компонентами от производителей.

В пятницу Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. Список состоит из 56 категорий и в нём можно встретить такие устройства, как Apple Watch, смартфоны Samsung и Apple, процессоры, компьютеры, ноутбуки, холодильники, мониторы, телевизоры, игровые консоли, лекарства, автомобили, одежда.

Аналитики высказывают мнению, что после введения параллельного импорта стоимость товаров станет выше на 50% по сравнению с 24 февраля. Курс рубля позволяет надеяться на цены ниже апрельских, но не ниже февральских. Среди стран для ввоза товаров можно назвать Китая, Армению, Киргизию и Казахстан. Расходы на логистику тоже лягут на плечи потребителей.

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RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba


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Что?С падением доходов населения,спроса ,вы хотеть можете хоть сколько процентов,но покупать товары не первой необходимости ни кто не будет ,но вы старайтесь,старайтесь вешать лапшу на уши
В 2022г электроника, бытовая техника, смартфоны и ПК на российском рынке подорожают до 40% – Forbes
mistergrim
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Rey.B.
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Ваш личный пример не доказывает целого. - Ваше "доказательство" называется "логической ошибкой". Кроме радиостанций, лампы использовались в куче всего.
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