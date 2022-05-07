Это сделает их быстрее и экономичнее

Становится доступно всё больше информации о гибких смартфонах Samsung следующего поколения Galaxy Z Fold 4 и Flip 4. Недавно стало известно, что у них будут новые цветовые варианты. Теперь сообщается, что они будут работать на неанонсированном пока мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

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Об этом в Твиттере написал инсайдер Ice Universe. Это означает, что производительность заметно вырастет по сравнению с прошлогодними гибкими моделями.

Другой инсайдер Йогеш Брар ранее сообщал, что производством этого процессора займётся TSMC. Его производительность на фоне Snapdragon 8 Gen 1 должна вырасти на 10%, энергоэффективность тоже станет лучше.

Ранее говорилось, что в Z Fold 4 будет аккумулятор ёмкостью 4400 мАч, как и у предшественника. Зато у Z Flip 4 аккумулятор должен вырасти до 3303 мАч. В результате продолжительность работы между зарядками тоже должна увеличиться. У Flip 4 будет более крупный наружный экран 2 дюйма, а у Fold 4 улучшенные камеры.

Цены наверняка будут ниже прошлогодних $1799 за Z Fold 3 и $999 за Flip 3, считают в Gizmochina.

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