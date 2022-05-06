Есть также его фотографии и цены

Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

ASUS RTX 3050 почти за 40 тр

ASUS RTX 3050 почти за 40 тр

Смартфон OnePlus Nord 2T не так давно прошёл сертификацию NBTC, так что появления в продаже остаётся ждать недолго. Официальных данных от производителя пока нет, но один из магазинов на сайте AliExpress уже выставил устройство с фотографиями, спецификациями и ценником.

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Изображения подтверждают прошлые сведения по дизайну, позволяя узнать о цветовых вариантах. Среди характеристик указаны процессор Dimensity 1300, 8 ГБ памяти, хранилище 128 ГБ, экран AMOLED 6,43 дюйма Full HD+ 90 Гц и аккумулятор 4500 мАч с зарядкой 80 Вт.

Передняя камера 32 Мп на сенсоре IMX615, основная задняя 50 Мп (IMX766) с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 8 Мп и чёрно-белая 2 Мп. Будет установлена оболочка OxygenOS 12.1. Европейская версия (модель CPH2399) получит зарядное устройство SuperVOOC мощностью 80 Вт.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р <b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b> Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр 98" Samsung 4K - 3 419 000р Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Стоимость указана $399, но лучше дождаться официального подтверждения всех подробностей, пишет GSMArena.