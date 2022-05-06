Смартфон OnePlus Nord 2T не так давно прошёл сертификацию NBTC, так что появления в продаже остаётся ждать недолго. Официальных данных от производителя пока нет, но один из магазинов на сайте AliExpress уже выставил устройство с фотографиями, спецификациями и ценником.
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Изображения подтверждают прошлые сведения по дизайну, позволяя узнать о цветовых вариантах. Среди характеристик указаны процессор Dimensity 1300, 8 ГБ памяти, хранилище 128 ГБ, экран AMOLED 6,43 дюйма Full HD+ 90 Гц и аккумулятор 4500 мАч с зарядкой 80 Вт.
Передняя камера 32 Мп на сенсоре IMX615, основная задняя 50 Мп (IMX766) с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 8 Мп и чёрно-белая 2 Мп. Будет установлена оболочка OxygenOS 12.1. Европейская версия (модель CPH2399) получит зарядное устройство SuperVOOC мощностью 80 Вт.
Стоимость указана $399, но лучше дождаться официального подтверждения всех подробностей, пишет GSMArena.