До начала продаж этого устройства может быть ещё полгода

В ближайшие месяцы ожидается появление в продаже смартфонов Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro. В преддверии этого события в интернете появляется всё больше данных о них.

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На этот раз появилось изображение чехла для Pixel 7 Pro, которое соответствует предыдущим чертежам этого устройства. Аппарат должен быть похожим на прошлогодний Pixel 6 Pro с горизонтальной полосой сзади для камер и светодиодной вспышки. Этот же внешний вид был показан в другой недавней утечке.

Судя по чехлу, на правой стороне корпуса находится кнопка питания и кнопки регулировки громкости. Внизу есть вырез для пары динамиков и разъём USB Type-C.

Предположительно, у Pixel 7 Pro будет экран OLED LTPO с изгибом и диагональю 6,7 или 6,8 дюйма и разрешением 1440p при частоте 120 Гц. Ожидается наличие сканера отпечатков пальцев под экраном, второе поколение процессора Tensor и хранилище до 512 ГБ.

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Предположительно, смартфон будет предлагаться в чёрном, коралловом, синем и белом цветовых вариантах. Анонс по традиции ожидается осенью, пишет Gizmochina.