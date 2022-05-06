В ближайшие месяцы ожидается появление в продаже смартфонов Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro. В преддверии этого события в интернете появляется всё больше данных о них.
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На этот раз появилось изображение чехла для Pixel 7 Pro, которое соответствует предыдущим чертежам этого устройства. Аппарат должен быть похожим на прошлогодний Pixel 6 Pro с горизонтальной полосой сзади для камер и светодиодной вспышки. Этот же внешний вид был показан в другой недавней утечке.
Судя по чехлу, на правой стороне корпуса находится кнопка питания и кнопки регулировки громкости. Внизу есть вырез для пары динамиков и разъём USB Type-C.
Предположительно, у Pixel 7 Pro будет экран OLED LTPO с изгибом и диагональю 6,7 или 6,8 дюйма и разрешением 1440p при частоте 120 Гц. Ожидается наличие сканера отпечатков пальцев под экраном, второе поколение процессора Tensor и хранилище до 512 ГБ.
Предположительно, смартфон будет предлагаться в чёрном, коралловом, синем и белом цветовых вариантах. Анонс по традиции ожидается осенью, пишет Gizmochina.