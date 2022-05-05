Возможно, они не понадобятся даже на новых устройствах

Сегодня Всемирный день паролей и компания Google поделилась своим видением будущего без паролей. Она собирается предложить пользователям варианты аутентификации без паролей в Chrome и Android.

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Ранее Apple, Google и Microsoft объявили о своих обязательствах по поддержке общего стандарта входа без пароля от Альянса FIDO и Консорциума World Wide Web. Целью стандарта является продвижение возможности входа без пароля.

По словам директора по управлению проектами безопасности аутентификации в Google и президента FIDO Alliance Сэма Шриниваса, к 2023 году Google планирует дать пользователям возможность входить в приложения и сайты на смартфоне, всего лишь разблокировав его. На ПК можно будет входить, получая окно с кнопкой подтверждения на мобильном устройстве.

Для предприятий отказ от паролей снижает вероятность кражи учётных данных в Chrome. Защита на основе паролей давно не выглядит надёжной. В прошлом году анализ даркнета показал, что в сети украдено около 15 млрд паролей.

Злоумышленники крадут пароли фишингом и брутфорсом, а зачастую данные сливают сотрудники компаний, которые должны эти данные защищать. Чтобы такого не происходило в будущем, для авторизации нужно физическое устройство.

Исследователи ожидают, что глобальный рынок аутентификации без паролей вырастет с $12,79 млрд в 2021 году до $53,64 млрд к 2030 году. Ряд других крупных компаний также экспериментируют с поэтапным отказом от паролей вместе с альянсом FIDO.

Apple недавно выпустила решение под названием Passkeys, устраняющее необходимость в паролях и позволяющее использовать биометрическую идентификацию, вроде Touch ID и Face ID, для входа в сетевые аккаунты. Microsoft для этого использует приложение Authenticator. Пользователи могут включить проверку подлинности, чтобы входить в учётную запись Microsoft без пароля, пишет Venturebeat.

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