Это сделает их функциональные возможности ещё шире

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Несколько дней назад вместе с гибким смартфоном Mate Xs 2 компания Huawei выпустила в Китае очередное носимое устройство под названием Huawei Band 7. Теперь стало известно, что в нём будет поддерживаться установка сторонних приложений. Какие именно это будут приложения и в каком количестве, пока не сообщается, пишет Gizmochina.

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Huawei Band 7 обладает экраном AMOLED 1,47 дюйма с разрешением 194 х 368 пикселей. Это позволяют работать функции Always-On Display и постоянно видеть время, как на обычных часах.

Имеется несколько датчиков, среди которых акселерометр, гироскоп и датчик сердечного ритма. Датчик SpO2 способен обнаруживать признаки апноэ во сне.

Для активных людей есть 96 спортивных режимов, включая плавание, а также подсчёт расхода калорий. Защита 5ATM означает беспроблемное погружение на глубину около 50 м. Обещано до 14 дней работы без подзарядки.

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