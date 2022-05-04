Одной из интересных возможностей системы Windows 11 является добавление HDR в более чем тысячу игр на DirectX11 и 12, которые официально HDR не поддерживают. Теперь Microsoft даёт пользователям больший контроль над Auto HDR и упрощает доступ, рассказывает Techspot.
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Компания недавно анонсировала обновление игровой панели Windows 11. В частности, в ней появился ползунок Auto HDR Intensity. Настройки запоминаются для каждой игры по отдельности. Ещё это обновление упрощает доступ к переключателю включения/выключения. Ползунок доступен в версии Game Bar 5.721 и новее. Пользователи могут обновить его через приложение в магазине Windows.
Игры со встроенной поддержкой HDR обычно имеют соответствующую настройку. В остальных играх Auto HDR можно было только включать или выключать. Результаты в разных играх были не всегда удовлетворительными.
Чтобы открыть ползунок, нажмите Win + G. В игровой панели вы увидите ползунок в разделе Настройки > Игровые функции > Настройка интенсивности HDR. При нажатии на кнопку настройки ползунок появится в отдельном окне с возможностью закрепить его на игровой панели. Переключатель включения/выключения Auto HDR доступен над кнопкой регулировки интенсивности.
Microsoft дала инсайдерам Windows возможность отключать уведомления Auto HDR. Переключатель находится по адресу Параметры > Система > Уведомления. Пользователи также могут заставить Auto HDR отправлять уведомления без звука или показа баннеров.