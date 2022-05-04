Финансирование инфраструктуры направлено на обеспечение полного цикла производства в США

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

В понедельник Министерство энергетики США сообщило, что направит более $3 млрд на стимулирование производства аккумуляторов в стране. Финансирование разделено на две части. Одна из них предназначена для создания материалов для аккумуляторов, а вторая для стимулирования повторного использования и переработки батарей для электромобилей.

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Вскоре после вступления в должность президента Джо Байдена его администрация начала анализ добычи лития в США. Результатом стал национальный план, описывающий приоритеты для стимулирования внутреннего производства и использования. Среди них:

Разработка внутренних источников сырья и исследование альтернативных материалов, если добыча в стране недоступна.

Создание предприятий для превращения минералов в материалы батарей.

Стимулирование промышленности по производству аккумуляторов.

Обработка использованных батарей, включая усовершенствованную переработку.

Содействие исследованиям и разработкам для поддержания конкурентоспособности.

Недавний закон о расходах на инфраструктуру выделяет $7 млрд на улучшение цепочки поставок при производстве батарей. Новый анонс включает в себя значительную часть этой суммы, пишет Arstechnica.

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В США уже производятся аккумуляторы, главным образом для электромобилей. Материалы используются в основном зарубежные. Теперь предпринимается попытка ограничить зависимость от зарубежных поставок и заняться повторным использованием материалов.