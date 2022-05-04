Гипотетическое устройство может работать в нескольких положениях

Как и многие производители высокотехнологичных продуктов, Apple регулярно получает патенты на идеи и технологии. Далеко не все из них воплощаются в реальные устройства и попадают на прилавки. Устройство из одного недавнего патента Apple тоже может не добраться до потребителей, но оно демонстрирует, какие идеи приходят в голову инженерам американского производителя.

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В патенте показан планшет iPad с док-станцией, что сильно напоминает Microsoft Surface Book, пишет Neowin. Используется съёмная клавиатура с «электромеханическими клавишами», трекпадом и соединительным механизмом. Последний позволяет ставить устройство в разные положения. Шарнир в док-станции может показывать информацию, содержать камеру, микрофон и проектор, а также служить держателем стилуса Apple Pencil.

Нужно отметить, что в устройстве применяется система macOS от ноутбуков вместо iPadOS для планшетов. Apple устанавливает процессоры M1 на значительную часть современных моделей iPad, а Mac использует чипы на ARM. В итоге возникает искушение получить устройство iPad на macOS или планшет с переключением между системами macOS и iPadOS в зависимости от используемых аксессуаров.

Apple не приветствует идею создания универсальных устройств, способных заменить ноутбук и планшет. Она лучше продаст два устройства вместо одного и в очередной раз отчитается о заработанных миллиардах.

Следует помнить, что подобное устройство Surface особым спросом в итоге не пользовалось. Получится ли у Apple лучше, покажет время.

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