Counterpoint Research рассказала о состоянии рынка смартфонов

Согласно статистике от фирмы Counterpoint Research, поставки смартфонов от компаний-производителей оригинального дизайна в 2021 году выросли на 6,4%. Этому помог рост рынка смартфонов в целом на 4,5%. Ещё рост поставок производителей ODM/IDH связан с COVID-19 и дефицитом компонентов.

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Доля поставок произведённых на аутсорсинге смартфонов выросла до 37%, что на 1% выше показателя годом ранее. В результате ODM-производителям удалось добиться приличного роста, несмотря на пандемию COVID-19 и дефицит поставок чипов 4G. Главными источниками роста стали Xiaomi, Lenovo/Motorola и Transsion. В 2021 году Xiaomi показала рост на 31%, поэтому её партнёры выиграли больше всех. Спад Huawei тоже оказал влияние на рынок, поскольку заказы этого бренда на аутсорсинге упали на 78%. Во второй половине 2021 года их компенсировали заказы от Honor, хотя за год и они снизились на 11%. Лидерами являются производители Huaqin, Longcheer и Wingtech с 70% мировых поставок смартфонов ODM/IDH.

OEM-производители активно вкладываются в Индию. Компании вроде Foxconn, Pegatron, Wistron и других строят производственные мощности и расширяют сборочные линии в Индии, Северной Корее и Юго-Восточной Азии.

ODM-производители отходят от услуг IDH и больше внимания уделяют производству и сборке. Они создают производственные линии в Индии, Юго-Восточной Азии и Бразилии, пишет Gizmochina.

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