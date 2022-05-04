Он получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч

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Компания Motorola без лишнего шума анонсировала на европейских рынках смартфон Moto E32, приходящий на смену Moto E30. При этом ряд характеристик оказались ниже прежнего. Это бюджетная модель с отверстием по центру экрана, процессором Unisoc и крупным аккумулятором 5000 мАч.

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Аппарат обладает экраном IPS LCD 6,5 дюйма с разрешением 720 х 1600 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой 90 Гц. У него есть сканер отпечатков сбоку и лицевая разблокировка.

Смартфон прошлого поколения использует процессор Unisoc T700, 2 ГБ памяти, хранилище 32 ГБ и Android 11 Go Edition. На этот раз поставили Unisoc T606, 4 ГБ памяти и хранилище 64 ГБ. Снова установлена Android 11, на этот раз с оболочкой My UX. Есть отсек для карт памяти microSD.

Мощность адаптера зарядки составляет скромное значение 10 Вт. При этом аппарат поддерживает до 18 Вт.

В прошлом смартфоне сзади три камеры с основной 48 Мп, сенсором глубины и макро 2 Мп. На этот раз основная камера стала 16 Мп, передняя 8 Мп. У корпуса есть рейтинг защиты IP52, его размеры 163,95 х 74,94 х 8,49 мм, вес 184 г.

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Moto E32 стоит 159 евро и доступен в серебряном и сером цветовых вариантах, пишет Gizmochina.