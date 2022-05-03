Ежемесячный статистический отчёт компании Valve об аппаратном и программном обеспечении среди пользователей её игровой платформы Steam порадовал компанию AMD и её поклонников. Три видеокарты Radeon RX 6000 вошли в основной «хит-парад», присоединившись к единственной прежде Radeon RX 6700 XT.
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В топ-10 карт изменений немного, сообщает Techspot. Разве что более чем четырёхлетнее пребывание GTX 1060 на первом месте находится под угрозой. Но не из-за чего-то намного более современного и продвинутого. Потеснить её может модель GTX 1650.
Radeon RX 6700 XT попала в рейтинг в сентябре 2021 года и с тех пор в одиночку представляла интересы AMD. В апреле Radeon RX 6600, Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6900 XT тоже смогли добраться до этого рейтинга.
У конкурента мобильный GPU RTX 3060 показал наибольший прирост среди всех карт. Другие карты Nvidia для ноутбуков и версии Ti выдали хорошие результаты, как и RTX 3050. RTX 3060 и 3070 потеряли часть позиций.
Видеокарты остаются слишком дорогими, но в Европе их цена постепенно сближается с рекомендованной. В Европе линейка Radeon RX 6000 в апреле была дороже рекомендованной стоимости на 12%.
Доля процессоров AMD выросла до чуть более чем 31,5%. Windows 11 приблизилась к уровню в 20%, отняв пользователей у Windows 10.