Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Бета-версия мессенджера Telegram может получить премиальную подписку
Платная версия предложит больше смайликов и стикеров
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti

Мессенджер Telegram проверяет ещё один метод получения прибыли. Участники бета-тестирования Telegram на платформе Apple iOS заметили нечто новое в версии 8.7. Это дополнительные стикеры и смайликов, получить доступ к которым можно при наличии платной подписки на Telegram Premium.

реклама

В реальности тарифного плана Telegram Premium пока не существует и официально о нём ничего не говорилось. Однако, пользователи с доступом к сборкам Telegram TestFlight и тестовому серверу могут отправлять друг другу новые смайлы. Похоже, что подписка нужна будет не только для отправления этих смайлов, но и для получения. В противном случае получатель вместо смайла увидит приглашение зарегистрироваться в платном сервисе.

Информации о цене пока нет, как и о сроках появления сервиса и другой его функциональности. Павел Дуров в конце 2020 года заявил, что для продолжения работы и при этом сохранения независимости «Telegram со следующего года начнёт приносить доход». Речь среди прочего шла о рекламе на популярных каналах и добавлении новой функциональности для корпоративных и продвинутых пользователей.

Подход Telegram к платным функциям напоминает модель монетизации мессенджера Discord. Подписка Discord Nitro стоит $10 в месяц и даёт больше смайлов, повышенную пропускную способность при передаче видео и аудио, улучшенные иконки и аватары и т.д.

В том же 2020 году Дуров пообещал, что всё доступное ранее в Telegram бесплатно таким и останется. Telegram предлагает прямые трансляции, чат-боты, криптовалюту и многое другого, на чём можно попытаться заработать.

Правда, непросто сделать это, не раздражая пользователей. Прошлой осенью в каналах Telegram начала появляться реклама, на которую авторы и подписчики отреагировали негативно и Дуров пообещал дать способ отключить её. И всё же, при наличии полумиллиарда зарегистрированных пользователей продажа подписки даже небольшой их части может сделать приложение минимум безубыточным, считает The Verge.

анонсы и реклама
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
98" Samsung 4K - 3 419 000р


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#telegram
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Основатель Telegram Павел Дуров попросил СМИ не называть его "российским миллиардером"
В Telegram могут добавить ленту новостей
Бразилия отменила бан Telegram всего через два дня после его введения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа продолжает наращивать закупку российского газа несмотря на отказ платить рублями
14
Майнинг Эфира в РФ остаётся невыгодным – вернуть вложения в флагманы AMD и NVIDIA можно за 27 мес
10
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
52
Игровые карты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 50 000р
33
Уоррен Баффет назвал Биткоин болезнью и предрёк полное исчезновение криптовалют
24
Смартфоны Apple подешевели на 30% в магазинах РФ – iPhone 11 вернулся к февральским минимумам
5
В России введут ОСАГО для электросамокатов
9
Власти Индии конфисковали у Xiaomi $725 000 000
2
NVIDIA GeForce RTX 4090 будет иметь вычислительную мощностью 100 TFLOPS в режиме FP32
29
Intel Core i5-12600K стал самым продаваемым процессором в интернет-магазине Newegg
27
Выпуск процессоров AMD Ryzen 8000 может быть отложен до 2025 года - у AMD проблемы с резервом 3-нм мощностей TSMC
33
В интернет магазине DNS поднялись цены на видеокарты
26
Бюджетную Radeon RX 6400 сравнили в играх с народной Radeon RX 570
14
New York Times пояснили, как власти США облегчат получение визы российским специалистам
18
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают снижаться – GeForce GTX 1660 за 2 недели скинула 60%
9
Первая Forza Horizon стала доступна в продаже на несколько часов
+
Серия игр Watch Dogs может прекратить свое существование
7
Vivo X80 и MediaTek Dimensity 9000 лидеры среди неигровых смартфонов в апрельском рейтинге AnTuTu
1
С Google принудительно взыщут 7,2 млрд рублей оборотного штрафа
125
Правительство Германии поддержало эмбарго на российскую нефть
128

Популярные статьи

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 2
14
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
8
Как Amazon (и не только) следит за всеми вокруг
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 4G D5
8
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
2

Сейчас обсуждают

vanyaindigo
10:09
Это значит, что подключаться можно только к известным IP-адресам. Все остальное будет блокироваться.
Shadowsocks через Cloudflare CDN - повышаем безопасность в Сети
LastAtlant
10:09
Угражает. Он там никому не нужен, только денег выбить с него.
Олег Тиньков заявил, что его вынудили продать долю в банке Тинькофф "за 3% от реальной стоимости"
Мавлет Компотов
10:07
Вот только пару лет тебе придётся отбивать стоимость карт
Смартфоны Apple подешевели на 30% в магазинах РФ – iPhone 11 вернулся к февральским минимумам
sanchez521
10:04
Не последний, а единственный
Олег Тиньков заявил, что его вынудили продать долю в банке Тинькофф "за 3% от реальной стоимости"
DH 44
09:57
Привет! "Белый список" в Туркменистане, что это значит? Извини, если вопрос наивный.
Shadowsocks через Cloudflare CDN - повышаем безопасность в Сети
CTyDeHT
09:52
типа найди отличия от других обмылков?
Появились спецификации и изображения смартфона Motorola Moto G82 на Snapdragon 695
Роман Ефимочкин
09:49
После майских праздников буду встречаться с Владимиром Владимировичем и спрошу че там у них произошло!!!
Олег Тиньков заявил, что его вынудили продать долю в банке Тинькофф "за 3% от реальной стоимости"
Шваброид
09:44
Амазон? Значит выходцем из убежища будет сильная и независимая женщина негр, рейдеры будут радужные петушки, братство стали превратится в сестринство прокладок ну и далее по списку.
Съемки сериала по вселенной серии игр "Fallout" могут начаться уже в июне
BigCar
09:43
Госконторы закупаются по оверпарайсу ;)
Из российских магазинов пропали некоторые модели жестких дисков
Vitalie Varlan
09:42
Меня в Молдове никто не заставлял заниматься радиотехникой во времена СССР. Это было мое. Жил в селе, радио детали выколачивал отовсюду, от сломанной техники до радиодетали почтой. Потом был техникум,...
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем