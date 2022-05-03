Платная версия предложит больше смайликов и стикеров

Мессенджер Telegram проверяет ещё один метод получения прибыли. Участники бета-тестирования Telegram на платформе Apple iOS заметили нечто новое в версии 8.7. Это дополнительные стикеры и смайликов, получить доступ к которым можно при наличии платной подписки на Telegram Premium.

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В реальности тарифного плана Telegram Premium пока не существует и официально о нём ничего не говорилось. Однако, пользователи с доступом к сборкам Telegram TestFlight и тестовому серверу могут отправлять друг другу новые смайлы. Похоже, что подписка нужна будет не только для отправления этих смайлов, но и для получения. В противном случае получатель вместо смайла увидит приглашение зарегистрироваться в платном сервисе.

Информации о цене пока нет, как и о сроках появления сервиса и другой его функциональности. Павел Дуров в конце 2020 года заявил, что для продолжения работы и при этом сохранения независимости «Telegram со следующего года начнёт приносить доход». Речь среди прочего шла о рекламе на популярных каналах и добавлении новой функциональности для корпоративных и продвинутых пользователей.

Подход Telegram к платным функциям напоминает модель монетизации мессенджера Discord. Подписка Discord Nitro стоит $10 в месяц и даёт больше смайлов, повышенную пропускную способность при передаче видео и аудио, улучшенные иконки и аватары и т.д.

В том же 2020 году Дуров пообещал, что всё доступное ранее в Telegram бесплатно таким и останется. Telegram предлагает прямые трансляции, чат-боты, криптовалюту и многое другого, на чём можно попытаться заработать.

Правда, непросто сделать это, не раздражая пользователей. Прошлой осенью в каналах Telegram начала появляться реклама, на которую авторы и подписчики отреагировали негативно и Дуров пообещал дать способ отключить её. И всё же, при наличии полумиллиарда зарегистрированных пользователей продажа подписки даже небольшой их части может сделать приложение минимум безубыточным, считает The Verge.

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