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Counterpoint пишет о падении поставок компьютеров в первом квартале на 4,3%
Поставки снизились в результате возвращения на рабочие места и карантинов в Китае
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Очередная статистика от исследовательской фирмы Counterpoint показала снижение поставок персональных компьютеров в первом квартале по сравнению с показателем годичной давности на 4,3% до 78,7 млн экземпляров. Есть прогноз, согласно которому во втором полугодии дефицит компонентов станет менее острым и поставки могут вырасти.

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По мнению Counterpoint Research, невыполненные заказы прошлого года немало поспособствовали поставкам ПК в первом квартале. Предположительно, глобальная инфляция и кризис в Восточной Европе могут повлиять на поставки компьютеров во втором квартале. Рост случаев заражения COVID-19 в Китае тоже отрицательно сказывается на объёме производства, поскольку некоторые города и предприятия оказываются на карантине. По прогнозам Counterpoint, суммарный объём поставок ПК за 2022 год упадёт чуть ниже, чем ждали ранее.

Лидерами по поставкам в первом квартале стали Lenovo (23,1%), HP (20,2%), Dell, Apple, Asus и Acer. Lenovo смогла сохранить лидирующее положение благодаря богатому выбору моделей, а Apple хорошо проявила себя за счёт линейки M1 MacBook.

Перспективы рынка компонентов для ПК на год выглядят оптимистично. OEM-производители продолжают сокращать дефицит компонентов, который длится уже два года. Counterpoint предвидит заметное улучшение цепочки поставок и логистики в сегменте ПК ко второй половине года, пишет Gizmochina.

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#компьютеры
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