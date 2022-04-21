По итогам прошлого года он мог составить 15%

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

Рынок восстановленных смартфонов вырос в 2021 году на 15%, тогда как рынок новых смартфонов вырос только на 4,5%. Фирма Counterpoint Research пишет, что восстановленные устройства набирают популярность среди потребителей и производителей.

реклама

Переход на сети 5G мотивирует пользователей менять устройства. Повышение продаж новых устройств способствовало росту продаж восстановленных экземпляров. Многие поставщики занялись обменом с доплатой ради снижений цены покупки новых устройств. Это увеличило доступность устройств, которые можно отремонтировать и продать повторно.

Смартфоны на вторичном рынке в среднем на 60% дешевле новых. Максимальный рост их продаж был в Латинской Америке (+29%) и Индии (+25%). Среди других регионов США (+15%), Европа (+10%) и Китай (+10%).

Кроме экономии денег играет роль и рост популярности заботы об окружающей среде. Покупка отремонтированного аппарата вместо нового помогает сократить электронные отходы. Эти соображения набирают популярность у производителей и поставщиков, хотя прибыль остаётся на первом месте.

Растёт движение за право на самостоятельный ремонт в Европе, США и Японии. Производители открывают доступ к оригинальным запчастям и инструментам для независимых ремонтных мастерских.

Аппараты iPhone лидируют на рынке восстановленных смартфонов, Samsung сокращает отставание от лидера, пишет GSMArena.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза



