Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Counterpoint рассказывает о высоком росте рынка восстановленных смартфонов
По итогам прошлого года он мог составить 15%
анонсы и реклама
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Базовая RTX 3080 Gigabyte за копейки
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Рынок восстановленных смартфонов вырос в 2021 году на 15%, тогда как рынок новых смартфонов вырос только на 4,5%. Фирма Counterpoint Research пишет, что восстановленные устройства набирают популярность среди потребителей и производителей.

реклама

Переход на сети 5G мотивирует пользователей менять устройства. Повышение продаж новых устройств способствовало росту продаж восстановленных экземпляров. Многие поставщики занялись обменом с доплатой ради снижений цены покупки новых устройств. Это увеличило доступность устройств, которые можно отремонтировать и продать повторно.

Смартфоны на вторичном рынке в среднем на 60% дешевле новых. Максимальный рост их продаж был в Латинской Америке (+29%) и Индии (+25%). Среди других регионов США (+15%), Европа (+10%) и Китай (+10%).

Кроме экономии денег играет роль и рост популярности заботы об окружающей среде. Покупка отремонтированного аппарата вместо нового помогает сократить электронные отходы. Эти соображения набирают популярность у производителей и поставщиков, хотя прибыль остаётся на первом месте.

Растёт движение за право на самостоятельный ремонт в Европе, США и Японии. Производители открывают доступ к оригинальным запчастям и инструментам для независимых ремонтных мастерских.

Аппараты iPhone лидируют на рынке восстановленных смартфонов, Samsung сокращает отставание от лидера, пишет GSMArena.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #смартфоны?
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Аккумуляторы будущих смартфонов Samsung могут производить по электромобильным технологиям
Анонсирован смартфон Xiaomi Civi 1S на Snapdragon 778G Plus с передней камерой 32 Мп
Продажи iPhone SE и Pixel 6 не дотягивают до ожиданий производителей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
81
Чипсет Dimensity 8000-MAX от Mediatek протестирован в Geekbench
+
Флагманы NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000 рублей
20
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
43
NVIDIA выпустила первые инженерные образцы GeForce RTX 4090 – старт продаж назначен на сентябрь 2022
11
Binance ввела ограничения для всех граждан РФ и назвала сроки блокировки криптовалютных счетов
12
Россиянам начали продавать серые карты Visa и Mastercard за 25-30 тыс. рублей
7
Запасов электроники в РФ хватит на несколько месяцев, но на помощь спешит техника от дядюшки Ляо
17
10 лет на одной видеокарте – на что способна GeForce GTX 660 Ti в актуальных играх по мнению RG
10
Телескоп Хаббл обнаружил предка сверхмассивной черной дыры, скрывающегося у всех на виду
1
AMD представила процессоры серии Ryzen PRO 6000
+
Разогнанная на 25% RTX 3090 Ti окупается в майнинге за год
20
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
26
Американский суд признал законность веб-скрейпинга
+
БП стандарта ATX 3.0 смогут справиться с огромными всплесками энергопотребления будущих видеокарт
6
Онлайн-сервис «Фогейм» запустил продажу ключей игр из Steam и Ubisoft Connect
5
В Overwatch 2 были масштабно переработаны два из самых нелюбимых игроками персонажей первой части
4
Графические процессоры RTX 3000 и RX 6000 с марта подешевели на 10 и 11% соответственно
+
Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D с 3D V-Cache поступил в продажу
20
На рынке подержанного литографического оборудования цены взлетели до пяти раз
4

Популярные статьи

Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
44
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
21
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
15
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
13
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
3
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
55
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
+

Сейчас обсуждают

wolfire
20:49
чемпионат мне очень интересен, но вот эта вот игра совсем не привлекает, гонщики это не крутые чуваки что бы за них играть, а машинки как машинки, это не ламбы и не ферари, сколько бы они там не стоил...
EA официально анонсировала F1 22, релиз — в начале июля
Добрый Фей
20:49
На ам5 ножек не будет! Возрадуйтесь, праведные последователи красной истины, на адептов наших снизошла благодать, аллилуйя!!!
Thermalright предложит металлическую рамку для предотвращения прогиба процессоров Intel Alder Lake-S
quidirrumabo
20:49
На первом фото подписано же. Толку от него не будет. Горб кулера будет давить на крышку всё равно, крышка гнуться и продавливать подложку, та сокет, сокет - текстолит материнки, материнка заднюю скобу...
Thermalright выпустила специальный корректор сокета LGA1700 для процессоров Alder Lake
wolfire
20:46
Пожар в российском научно-исследовательском институте воздушно-космической обороны в Твери. По данным местных СМИ, по меньшей мере один человек погиб, 14 ранены. Причина пожара пока неизвестна.
В Италии стартовала "Операция термостат" - она позволит отказаться от газа из России
Saint-14
20:46
сохраню скрин твоего коммента, чтобы тебя в твоё же говно потом макать, когда эти 4 месяца пройдут, надеюсь, ты ещё будешь к этому времени на сайте ;)
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
century84
20:45
Скорей как сварюсь в жару.
В Италии стартовала "Операция термостат" - она позволит отказаться от газа из России
Собакевич
20:45
О, вкуснота! Помню, как в Ларке появились текстуры только после того, как добавил памяти в видяху.
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
Saint-14
20:44
По мнению Дмитрия Полевого из «Локо-инвеста», в ближайшие месяцы курс мог бы достичь 85-90 рублей за доллар, однако ключевым будет вопрос о том, на каком уровне ЦБ и правительство захотят остановить э...
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
Юрий Соколов
20:43
зато с газом
В Италии стартовала "Операция термостат" - она позволит отказаться от газа из России
Юрий Соколов
20:42
Назло бате отморожу уши
В Италии стартовала "Операция термостат" - она позволит отказаться от газа из России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем