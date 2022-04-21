Рынок восстановленных смартфонов вырос в 2021 году на 15%, тогда как рынок новых смартфонов вырос только на 4,5%. Фирма Counterpoint Research пишет, что восстановленные устройства набирают популярность среди потребителей и производителей.
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Переход на сети 5G мотивирует пользователей менять устройства. Повышение продаж новых устройств способствовало росту продаж восстановленных экземпляров. Многие поставщики занялись обменом с доплатой ради снижений цены покупки новых устройств. Это увеличило доступность устройств, которые можно отремонтировать и продать повторно.
Смартфоны на вторичном рынке в среднем на 60% дешевле новых. Максимальный рост их продаж был в Латинской Америке (+29%) и Индии (+25%). Среди других регионов США (+15%), Европа (+10%) и Китай (+10%).
Кроме экономии денег играет роль и рост популярности заботы об окружающей среде. Покупка отремонтированного аппарата вместо нового помогает сократить электронные отходы. Эти соображения набирают популярность у производителей и поставщиков, хотя прибыль остаётся на первом месте.
Растёт движение за право на самостоятельный ремонт в Европе, США и Японии. Производители открывают доступ к оригинальным запчастям и инструментам для независимых ремонтных мастерских.
Аппараты iPhone лидируют на рынке восстановленных смартфонов, Samsung сокращает отставание от лидера, пишет GSMArena.