В Китае на этой неделе состоялся анонс смартфона Xiaomi Civi 1S. Этот аппарат считается ориентированным на женскую аудиторию и представляет собой слегка видоизменённую версию Xiaomi Civi конца прошлого года. Это среди прочего означает прямоугольный выступ камер со скруглёнными углами сзади. Камер здесь три с горизонтальной полосой вспышки под ней, рассказывает Gizmochina.
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Корпус металлический, а задняя панель стеклянная. Толщина корпуса составляет всего 6,98 мм, а вес 166 г. Заднее покрытие матовое и доступно четыре цветовых варианта: чёрный, розовый, синий, серебристый.
Используется экран AMOLED 6,55 дюйма с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой до 120 Гц. Поддерживается 10-битная глубина цвета, плотность 402 ppi, частота дискретизации касания до 240 Гц, контрастность 5000000:1. Также есть поддержка стандартов HDR10+ и Dolby Vision HDR, а максимальная яркость 950 нит. Сверху установлено стекло Corning Gorilla Glass 5.
Аппарат работает на процессоре Snapdragon 778G Plus, память у него LPDDR4x, хранилище UFS 2.2. Установлена система MIUI 13 на Android 12.
Основная задняя камера 64 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная Sony IMX355 8 Мп и макро 2 Мп. Передняя камера 32 Мп с сенсором Sony IMX616 с автофокусом. Поддерживается фирменная система слежения за глазами человека CyberFocus.
Ёмкость аккумулятор 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка Xiaomi мощностью 55 Вт и Qualcomm Quick Charge 4+.
Есть отсеки для двух SIM-карт 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC и USB Type-C. Также доступны два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, линейный вибрационный движок, сканер отпечатков под экраном и инфракрасный сенсор.
Версия 8/128 ГБ в Китае стоит 2299 юаней, 8/256 ГБ 2599 юаней, 12/256 ГБ 2899 юаней.