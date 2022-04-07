Будущая стабильная версия браузера Google Chrome для ПК и ноутбуков получит «Руководство по конфиденциальности». Оно поможет пользователям браузера понять и задать настройки конфиденциальности и безопасности. Хотя эти настройки были в Chrome и раньше, не все знали об их существовании.
реклама
Руководство по конфиденциальности должно стать простым пошаговым описанием существующих элементов управления конфиденциальностью и безопасностью в браузере. Google разработала руководство в своем Центре техники безопасности Google (GSEC). Основная его цель заключается в описании каждой настройки, чтобы можно было принимать осознанное решение об их использовании. Будет описано, как включение или выключение той или иной настройки скажется на работе в интернете. Сейчас в руководстве описываются файлы куки, синхронизация истории, безопасный просмотр и улучшения поиска и просмотра. Google обещает добавить описание большего числа настроек на основе отзывов пользователей, пишет Neowin.
Сейчас последней версией является Chrome 100.0.4896.75. Google пишет, что руководство по конфиденциальности на вкладке «Конфиденциальность и безопасность» в настройках Chrome появится в ближайшие недели. Это может означать релиз небольшого промежуточного обновления или предстоит дождаться версии 101.
Руководство по конфиденциальности будет доступно в меню в правом верхнем углу браузера в разделе «Настройки». Просматривать его до конца необязательно и менять настройки можно прямо в руководстве.