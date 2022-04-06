Компания представила несколько сервисов для этого

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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

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Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

В июле 2021 года Microsoft анонсировала виртуализированную облачную операционную систему Windows 365 Cloud PC. Спустя месяц сервис стал общедоступным и настолько востребованным, что пришлось временно отменить бесплатные пробные версии, чтобы не перегрузить облачную инфраструктуру.

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Windows 365 позволяет организациям вести потоковую трансляцию Windows из облака Microsoft. Предлагается полноценный интерфейс Windows для сотрудников организаций с персонализированными настройками, приложениями и данными. Для работы не требуется специальное оборудование, подойдёт самый слабый компьютер. Нужно лишь выбрать тарифный план по цене от $20, напоминает Neowin.

Во вторник на посвящённом гибридной работе в Windows мероприятии Microsoft показала несколько методов сокращения разницы между локальной и облачной средами в Windows 365.

Windows 365 Boot позволит сотрудникам заходить в облачный ПК и назначать его основным на конкретном компьютере. Это позволяет разным пользователям входить в свой личный и безопасный облачный ПК на Windows 365.

Windows 365 Switch позволит быстро переключаться между локальной и облачной средами сочетанием клавиш, мышью или жестами по сенсорному экрану. Это будет не сложнее, чем смена виртуальных рабочих столов на ПК.

Windows 365 Offline позволит работать на облачном ПК без доступа в интернета. При восстановлении доступа облачный ПК и Windows 365 синхронизируются.

Ещё Microsoft работает над приложением для Windows 365, которое даст доступ к облачному ПК пользователя из меню «Пуск» или панели задач. ИТ-администраторы с мая 2022 года смогут применять Azure AD Join на облачных ПК.

Всё это скоро появится в Windows 365. Было сказано, что это лишь начало интеграции Windows и облака Microsoft.

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