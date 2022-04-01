В 2021 году инженер Кен Пиллонел сделал то, что отказывается делать Apple, а именно iPhone с работающим портом USB-C. Теперь Пиллонель пошёл в противоположном направлении и создал Android-смартфон с разъёмом Lightning, пишет Engadget.
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Вероятно, этот продукт не будет иметь такой же привлекательности, как iPhone с USB-C, поскольку последний распространён повсеместно, в отличие от разъёма Apple. В своём видео Пиллонель говорит, что устройство является забавным проектом, а его релиз приурочен к 1 апреля.
И всё же, порт Lightning на Samsung Galaxy A51 полностью функционален и может как заряжать, так и передавать данные. «Это была сложная модификация, потребовавшая нестандартного мышления. Продаваемые Apple кабели Lightning не «тупые» и заряжают только устройства Apple. Пришлось найти способ заставить кабель думать, что он подключен к устройству Apple. Всё должно поместиться внутри корпуса смартфона, что усложняет задачу». Однако, опыт прошлого проекта помог справиться с трудностями.
Android-смартфон с портом Lightning по удобству хуже по сравнению с USB-C. Однако, в данном случае о практичности речь не шла и показана сама возможность подобной модификации.