При этом он мало весит по сравнению со сходными адаптерами

Последними флагманскими смартфонами от Motorola были Edge 30 Pro и Edge 30 Ultra с быстрой зарядкой мощностью 68 Вт. На этом производитель останавливаться не собирается и предложит ещё более быструю зарядку 125 Вт.

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Об этом рассказал генеральный менеджер подразделения мобильных телефонов Lenovo в Китае Чен Джин на своей странице в Weibo. Адаптер будет весить 130 г, что заметно меньше на фоне других адаптеров со сходной мощностью.

Борьба на рынке быстрых зарядных устройств становится всё более насыщенной. Есть минимум пять производителей с адаптерами от 125 Вт и выше. Адаптер Xiaomi весит 195 г, Vivo 210 г. Нынешний адаптер Motorola 68 Вт весит менее 100 г.

Главный вопрос сейчас в том, для какого устройства выпустят этот адаптер. Вчера была информация о разработке смартфона Frontier с камерой 200 Мп. Быть может, с ним этот адаптер и появится.

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