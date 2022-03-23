Такие камеры на смартфонах увидишь не каждый день

Если Nokia разуверилась в своих силах и бросила выпускать флагманские смартфоны, то про Motorola этого пока сказать нельзя. Недавно был представлен аппарат Edge+ на Snapdragon 8 Gen 1, а скоро может быть анонсирован ещё один занятный смартфон.

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Занятным аппарат под кодовым именем Frontier делает в первую очередь его основная камера. Frontier близок к завершению и его подробные изображения появлялись уже неоднократно. В очередной раз инсайдер поделился возможными характеристиками, рассказывает Phonearena.

Ожидается использование слегка изогнутого экрана OLED FHD+ 6,67 дюйма с частотой до 144 Гц. В отверстии по центру будет камера 60 Мп. Разрешение основной камеры сзади составит 200 Мп, а ёмкость аккумулятора 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой 125 Вт и беспроводной 50 Вт.

Это аппарат может быть среди первых на не анонсированном процессоре SM8475. Скорее всего это выходящая во второй половине года замена для Snapdragon 8 Gen 1.

Хотя данных пока нет, можно рассчитывать на анонс этого устройства не позже лета.

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