Проект Asahi Linux опубликовал первую публично доступную альфа-версию Asahi Linux. Это дистрибутив под систему на чипе Apple M1 и производных от неё. Это может быть позитивная новость для пользователей систем Linux, готовых воспользоваться всеми достоинствами процессора Apple.
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Поддержка M1 появилась в ядре Linux в июне 2021 года, через семь месяцев после анонса Apple. Тогда проект Asahi Linux уже сформировался и с помощью сообщества пользователей занимался документированием процессов M1. Сейчас Asahi достаточно стабилен для установки обычными пользователями Linux. Разработчики говорят, что альфа-версия предназначена для разработчиков и опытных пользователей, но ничего не мешает опробовать его и всем остальным.
Asahi поддерживает чипы Apple M1, M1 Pro и M1 Max, но не недавно анонсированный M1 Ultra. Он ограничен системой macOS, поэтому на iPad на M1 его поставить нельзя, пишет Techspot.
Пока у Asahi короткий список рабочих базовых функций. Работают почти все аппаратные компоненты, включая встроенные и внешние экраны, клавиатуры, трекпады, кнопки питания и аккумуляторы. Работает примерно половина портов, среди них USB Type-A и USB через Thunderbolt, Ethernet, есть Wi-Fi.
Почти всё остальное не работает. Это ускорение графическим процессором и ускорение видеокодека, нейронный движок M1, веб-камеры, сенсорные панели и различные функции процессора, в том числе спящий режим. Не работает и кое-какое программное обеспечение. Например, браузер Chrome, некоторые эмуляторы и уровни совместимости недоступны до внесения изменений в ядро системы.
Ещё Asahi не поддерживает вырезы на экранах некоторых MacBook. Вместо этого экран под вырезом обрезается и рабочий стол имеет соотношение сторон 16:10. Разработчики обещают в будущем дополнительные режимы отображения, но это не приоритетная задача.
Хотя разработка проекта отстаёт от графика, она не стоит на месте и скоро представят более проработанную версию. Пока же инструкции по установке можно найти в блоге Project.