Пока предлагается в виде публичной альфа-версии

Проект Asahi Linux опубликовал первую публично доступную альфа-версию Asahi Linux. Это дистрибутив под систему на чипе Apple M1 и производных от неё. Это может быть позитивная новость для пользователей систем Linux, готовых воспользоваться всеми достоинствами процессора Apple.

реклама

Поддержка M1 появилась в ядре Linux в июне 2021 года, через семь месяцев после анонса Apple. Тогда проект Asahi Linux уже сформировался и с помощью сообщества пользователей занимался документированием процессов M1. Сейчас Asahi достаточно стабилен для установки обычными пользователями Linux. Разработчики говорят, что альфа-версия предназначена для разработчиков и опытных пользователей, но ничего не мешает опробовать его и всем остальным.

Asahi поддерживает чипы Apple M1, M1 Pro и M1 Max, но не недавно анонсированный M1 Ultra. Он ограничен системой macOS, поэтому на iPad на M1 его поставить нельзя, пишет Techspot.

Пока у Asahi короткий список рабочих базовых функций. Работают почти все аппаратные компоненты, включая встроенные и внешние экраны, клавиатуры, трекпады, кнопки питания и аккумуляторы. Работает примерно половина портов, среди них USB Type-A и USB через Thunderbolt, Ethernet, есть Wi-Fi.

Почти всё остальное не работает. Это ускорение графическим процессором и ускорение видеокодека, нейронный движок M1, веб-камеры, сенсорные панели и различные функции процессора, в том числе спящий режим. Не работает и кое-какое программное обеспечение. Например, браузер Chrome, некоторые эмуляторы и уровни совместимости недоступны до внесения изменений в ядро системы.

Ещё Asahi не поддерживает вырезы на экранах некоторых MacBook. Вместо этого экран под вырезом обрезается и рабочий стол имеет соотношение сторон 16:10. Разработчики обещают в будущем дополнительные режимы отображения, но это не приоритетная задача.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Хотя разработка проекта отстаёт от графика, она не стоит на месте и скоро представят более проработанную версию. Пока же инструкции по установке можно найти в блоге Project.