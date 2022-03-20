Для этого будет применяться комплексный мониторинг

Компания Google продолжает разработку операционной системы Android 13 и недавно была представлена сборка Developer Preview 2. В апреле ожидается релиз первой бета-версии, потом ещё нескольких. Финальная версия должна по традиции появиться в августе. Пока же существующая сборка продолжает показывать, над чем именно ведётся работа. В частности, это опция «Использование ресурса батареи».

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Здесь описываются новые правила и ограничения в работе приложений. Ещё говорится про уведомления о чрезмерном использовании батареи в фоновом режиме. В Android 13 представлено системное уведомление. Оно появляется, когда приложение потребляет много энергии в последние 24 часа. Это уведомление доступно для всех приложений на Android 13, независимо от целевой версии SDK.

При измерении влияния приложения на автономность система учитывает его работу в нескольких разных местах. Если уведомление появляется, в следующий раз его покажут не раньше чем через 24 часа.

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В общем, Android 13 отслеживает всё больше аспектов фонового поведения приложения и его работы на переднем плане. Исключениями станут службы вроде FOREGROUND_SERVICE_TYPE_MEDIA_PLAYBACK или FOREGROUND_SERVICE_TYPE_LOCATION. Также не будет оповещений о повышенном расходе энергии для cистемных приложений, VPN и ряда других.