Этот аппарат скоро поступит в продажу

Смартфон Motorola Edge 30 появился в базе данных бенчмарка Geekbench. Ранее он появлялся на нескольких сайтах сертификации, таких как TRDA, EEC и Wi-Fi Alliance. Это означает его скорый анонс, а пока можно ознакомиться с некоторыми характеристиками устройства.

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В одноядерном тестировании результат составил 821 балл, в многоядерном 2353 балла. Это неплохо для процессора Snapdragon 778G Plus в категории между верхней и средней. В этом чипе применяется одно ядро Prime с частотой 2,52 ГГц, три ядра Gold 2,4 ГГц и четыре энергоэкономичных ядра 1,8 ГГц, а для также графический процессор Adreno 642L. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, но не исключены и другие варианты.

Этот аппарат выпустят на замену представленному в прошлом августе Edge 20. В старой модели установлен Snapdragon 778G и экран OLED 6,7 дюйма с частотой 144 Гц. У него есть основная камера 108 Мп, а также 8 Мп и 2 Мп сзади, 32 Мп спереди. Ёмкость батареи 4000 мАч, имеется быстрая зарядка 30 Вт. Остаётся ожидать, что характеристики новой модели будут как минимум не хуже.

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