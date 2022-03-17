Google позволит уйти с айфон и забрать данные на Android

Компания Google ведёт разработку приложения для упрощения переноса данных с iPhone или iPad на смартфоны или планшеты на Android. Приложение под названием Google Switch to Android напоминает аналогичную программу для перехода на iOS, которую Apple давно выставила в магазине Google Play. Сейчас процесс перехода с iOS на Android не так прост и может вызывать проблемы. Их и призвано решать новое приложение, пишет Neowin.

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Разработка приложения Google затянулась сильнее, чем ожидалось. Возможно, Google предложит сразу два варианта переноса данных. Специалисты с сайта 9to5Google проанализировали приложение Data Transfer Tool версии 1.0.430697386, которое будет ставиться на Android-устройство. Установлено, как обладатель iPhone или iPad может выполнить перенос данных.

Приложение Switch to Android на iPhone или iPad будет предлагать перенести фотографии и видео из учётной записи iCloud в Google Фото. Для этого необходимо выполнять указания внутри программы.

Ссылка в приложении сейчас ведёт на страницу поддержки Google Фото с описанием переноса данных с iOS или iPadOS на Android. Необходимо войти в аккаунт Apple, запросить передачу данных и ждать до недели, пока данные из iCloud поступят в указанный аккаунт Google. Неясно, будет ли этот процесс происходить быстрее в следующих версиях приложения.

Другой метод включает в себя копирование данных iOS через кабель Lightning. Однако, протоколы безопасности Apple могут помешать этому быстрому варианту.

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