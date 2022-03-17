Разработчики получат доступ к нескольким системам внутри одной облачной

В июле 2021 года Microsoft анонсировала Windows 365 Cloud PC, свой варианта виртуальной облачной операционной системы. Сервис стал доступен месяцем позже и оказался таким востребованным, что пришлось на время приостановить предложение бесплатных пробных версий для снижения нагрузки на облачную инфраструктуру.

реклама

Windows 365 даёт организациям возможность вести потоковую трансляцию из находящейся в облаке Microsoft системы Windows. Предлагается полноценный интерфейс Windows для каждого сотрудника с персонализированными настройками, приложениями и данными. Это избавляет от необходимости использовать специальное оборудование для запуска системы. Достаточно выбрать тарифный план стоимостью $20-$162 и получить компьютер в облаке с 8 виртуальными процессорами, 32 ГБ памяти и хранилищем 512 ГБ.

Neowin сообщает, что отныне на облачных ПК в Windows 365 поддерживается вложенная виртуализация. Поначалу будет доступ к системе Linux и предварительной версии подсистемы Windows для Android (WSA). Это означает, что организации смогут запускать Hyper-V внутри виртуальной машины Hyper-V Windows 365 и там запускать Linux и WSA.

Эта возможность может обрадовать разработчиков приложений под Linux и Android или же кроссплатформенных приложений. Доступ к разным системам с одного компьютера даст им возможность быстрее разрабатывать и тестировать программы. Возможность будет дана только для «определённых типов лицензий». Возможно, это более дорогие тарифы Windows 365 Enterprise, но точных сведений пока нет. Новая возможность в технологических планах Microsoft 365 отображается как Feature ID 89004 и может стать доступной в апреле, а в окончательном варианте в декабре.

анонсы и реклама -45000р на RTX 3060 -86 000р на RTX 3070 в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>



