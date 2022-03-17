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Вскоре появится возможность виртуализировать Linux и Android на Windows 365
Разработчики получат доступ к нескольким системам внутри одной облачной
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В июле 2021 года Microsoft анонсировала Windows 365 Cloud PC, свой варианта виртуальной облачной операционной системы. Сервис стал доступен месяцем позже и оказался таким востребованным, что пришлось на время приостановить предложение бесплатных пробных версий для снижения нагрузки на облачную инфраструктуру.

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Windows 365 даёт организациям возможность вести потоковую трансляцию из находящейся в облаке Microsoft системы Windows. Предлагается полноценный интерфейс Windows для каждого сотрудника с персонализированными настройками, приложениями и данными. Это избавляет от необходимости использовать специальное оборудование для запуска системы. Достаточно выбрать тарифный план стоимостью $20-$162 и получить компьютер в облаке с 8 виртуальными процессорами, 32 ГБ памяти и хранилищем 512 ГБ.

Neowin сообщает, что отныне на облачных ПК в Windows 365 поддерживается вложенная виртуализация. Поначалу будет доступ к системе Linux и предварительной версии подсистемы Windows для Android (WSA). Это означает, что организации смогут запускать Hyper-V внутри виртуальной машины Hyper-V Windows 365 и там запускать Linux и WSA.

Эта возможность может обрадовать разработчиков приложений под Linux и Android или же кроссплатформенных приложений. Доступ к разным системам с одного компьютера даст им возможность быстрее разрабатывать и тестировать программы. Возможность будет дана только для «определённых типов лицензий». Возможно, это более дорогие тарифы Windows 365 Enterprise, но точных сведений пока нет. Новая возможность в технологических планах Microsoft 365 отображается как Feature ID 89004 и может стать доступной в апреле, а в окончательном варианте в декабре.

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