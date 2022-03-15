Игры станут загружаться быстрее даже на жёстких дисках

На этой неделе Microsoft объявила, что DirectStorage API стал доступен разработчикам компьютерных игр. Это означает появление опции Quick Resume, ранее доступной только на консолях Xbox Series X.

реклама

Прежде Microsoft говорила, что DirectStorage появится в Windows в 2020 году. Предварительная версия DirectStorage была представлена в прошлом июле. Пока ничего не сказано о том, какие игры будут поддерживать API DirectStorage.

Этот интерфейс прикладного программирования заметно ускоряет загрузку за счёт взаимодействия графического процессора с SSD и повышения скорости передачи данных. В Xbox Series X встроенный GPU от AMD взаимодействует с твердотельным накопителем, делая доступным «Быстрое возобновление». Это даёт возможно без промедления возобновлять игры с того места, где вы их остановили.

Пока неизвестно, будет ли всё это на компьютерах с многочисленными конфигурациями происходить столь же плавно, как на консолях. Глава Nvidia Дженсен Хуанг ранее говорил о «мгновенной» загрузке игр и возможности продолжить играть с прежнего места, напоминает PCWorld. Nvidia RTX IO соединяет видеопамять GPU с SSD NVMe, давая им напрямую общаться друг с другом и быстро загружать данные игры. Microsoft обещала сократить время загрузки и ускорить декомпрессию и загрузку графических текстур. Последнее важнее всего в играх с открытым миром, который подгружается по мере перемещения по нему.

Предложив API, Microsoft сделала DirectStorage доступной всей игровой индустрии, не только Nvidia. Это означает возможность работать и с видеокартами AMD и Intel.

Чтобы получить доступ к DirectStorage, не нужно особо продвинутых компьютеров. Технология будет работать даже с жёсткими дисками и на Windows 10. В полной же мере потенциал DirectStorage должен быть раскрыт в Windows 11 с накопителями NVMe.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь



