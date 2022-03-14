В августе прошлого года были представлены смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4, а скоро появится их замена. Там ожидается новый датчик температуры и аккумулятор с большей ёмкостью. Вместе с новыми гибкими смартфонами Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 анонс Galaxy Watch 5 может случиться также в августе.
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Пока же обнаружено описание часов в нормативной документации. Там говорится о ёмкости аккумулятора большей по сравнению с аккумулятором Galaxy Watch 4. Номер модели часов будет SM-R900. Скорее всего он относится к версии часов размером 40 мм. Аккумулятор получил номер EB-BR900ABY.
Его ёмкость составляет 276 мАч против 247 мАч в Galaxy Watch 4, пишет Pocketnow. Если будут улучшения в работе программного обеспечения и компонентов, автономность должна значительно увеличиться.
Что касается датчика, он позволит отслеживать температуру тела, чтобы максимально быстро заметить проблемы со здоровьем.