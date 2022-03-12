BroadbandChoices в своем последнем отчёте по доступности интернета пишет, что второй год подряд лидером остаётся Дания. Рассматриваются такие показатели, как скорость входящего и исходящего подключения, стоимость и покрытие мобильного интернета. Второе место занимает США из-за более низких скоростей и высоких цен. Замыкает тройку лидеров Лихтенштейн.
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Средняя скорость входящего подключения в Дании составляет 69,4 Мбит/с. Это не самый высокий средний показатель, который у Лихтенштейна, но отставание небольшое. У США средняя скорость входящего подключения только 27,4 Мбит/с.
Исходящая скорость у Дании равна 40,6 Мбит/с против 9 Мбит/с в США. Стоимость подключения в Дании тоже ниже. Там пользователи платят в среднем $47,8 в месяц против с $62,4 в США.
За счёт территории и численности населения количество точек доступа Wi-Fi в США более чем на 402 тысячи превосходит Данию. Правда, в среднем в США около 806 человек на точку доступа против 811 в Дании, разница минимальная.
В странах вроде Ирака, Сомали, Йемена и Ливана средняя входящая скорость менее 1 Мбит/с, пишет Techspot. В России она была 11,8 Мбит/с входящая и 7,4 Мбит/с исходящая. В прошлом году наша страна занимала 13-место, на этот раз 29-е, а что будет через год, можно только гадать.