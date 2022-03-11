Компания ZTE анонсировала мини-ПК под названием Taichi Cloud Computer W100D. Он настолько компактный и лёгкий, что можно носить его в кармане. Компьютер весит 55 г, что делает его намного легче смартфонов. Естественно, большой мощи от него ждать не стоит и устройство работает в облаке, так что потребуется доступ в интернет. Обещана возможность работы даже в сетях низкого качества, пишет Gizmochina.
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Облачная природа устройства означает низкое энергопотребление и безопасность для окружающей среды. Такой компьютер годится для учёбы и работы в офисе в нетребовательных к ресурсам приложениях.
Компьютер обладает портом Type-C для питания. Все данные содержатся в защищённом центре для обеспечения информационной безопасности.