В ближайшее время ожидается международный анонс смартфона Samsung Galaxy A53, а до тех пор появляются всё новые сведения о нём. Инсайдер Роланд Квандт недавно кое-что добавил к ранее доступным данным.
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В частности, был показан внешний вид аппарата, пишет Gizmochina. Спереди находится экран с отверстием для камеры, а внутри экрана сканер отпечатков пальцев. Сзади разместили четыре камеры и светодиодную вспышку в верхнем левом углу. Также недавно говорилось, что у этой модели не будет разъёма для наушников.
Galaxy A53 обладает экраном S-AMOLED размером 6,5 дюйма с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 5. Он будет работать на процессоре Exynos 1280 с 6 ГБ памяти и 128 ГБ хранилища.
Разрешение передней камеры составляет 32 Мп. Основная задняя камера 64 Мп с поддержкой оптической стабилизации. Рядом сверхширокоугольная камера 12 Мп, камера макро 5 Мп и сенсор глубины 5 Мп.
Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, зарядка мощностью 25 Вт. Среди других характеристик динамики Dolby Atmos и защита IP67. Кроме белого варианта ожидаются чёрный, синий и оранжевый. Предположительно, версия 6 ГБ + 128 ГБ будет стоить 469 евро.