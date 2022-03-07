Появились изображения смартфона Samsung Galaxy A53

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Core i3 со скидкой в Ситилинке

В ближайшее время ожидается международный анонс смартфона Samsung Galaxy A53, а до тех пор появляются всё новые сведения о нём. Инсайдер Роланд Квандт недавно кое-что добавил к ранее доступным данным.

реклама





В частности, был показан внешний вид аппарата, пишет Gizmochina. Спереди находится экран с отверстием для камеры, а внутри экрана сканер отпечатков пальцев. Сзади разместили четыре камеры и светодиодную вспышку в верхнем левом углу. Также недавно говорилось, что у этой модели не будет разъёма для наушников.

Galaxy A53 обладает экраном S-AMOLED размером 6,5 дюйма с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 5. Он будет работать на процессоре Exynos 1280 с 6 ГБ памяти и 128 ГБ хранилища.

Разрешение передней камеры составляет 32 Мп. Основная задняя камера 64 Мп с поддержкой оптической стабилизации. Рядом сверхширокоугольная камера 12 Мп, камера макро 5 Мп и сенсор глубины 5 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, зарядка мощностью 25 Вт. Среди других характеристик динамики Dolby Atmos и защита IP67. Кроме белого варианта ожидаются чёрный, синий и оранжевый. Предположительно, версия 6 ГБ + 128 ГБ будет стоить 469 евро.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 11900K за 157 590р 3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке 85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр RTX 3090 MSI за 605 тр



