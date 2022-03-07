Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Google Pixel 6a может получить 6 ГБ оперативной памяти и процессор Tensor из Pixel 6
Появилась информация по внешнему виду и характеристикам Google Pixel 6a
анонсы и реклама
Core i3 со скидкой в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Core i9 за 293 290р
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

На протяжении вот уже нескольких недель известно, что компания Google разрабатывает бюджетный смартфон линейки Pixel 6. Аппарат может получить название Pixel 6a. Ранее появились изображения и несколько важных спецификаций этого устройства, а теперь на сайте бенчмарка Geekbench 5 нашлась дополнительная информация.

реклама

Тесты можно подделать, но кое-что указывает на достоверность данных. Системная плата этого смартфона называется «bluejay», а регулятор чипа указан как «sched_pixel». Такие же названия у них на смартфонах Pixel 6 и Pixel 6 Pro на процессор Tensor.

По процессорам данные тоже совпадают. Есть два высокопроизводительных ядра ARM Cortex-X1 с частотой 2,8 ГГц, два Cortex A76 2,25 ГГц и четыре A55 1,8 ГГц. Это должно означать использование того же процессора, что и в Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Pixel 6a должен получить 6 ГБ оперативной памяти, пишет Pocketnow. Этот объём не вырастет по сравнению с Pixel 4a и Pixel 5a. На Pixel 8 ГБ оперативной памяти, а на Pixel 6 Pro 12 ГБ.

Раньше была информация, что Pixel 6a и часы Pixel Watch представят в конце марта. Теперь их ждут не раньше июля, но это неточно.

анонсы и реклама
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 11900K за 157 590р
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке
85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр
RTX 3090 MSI за 605 тр


#смартфоны #google #pixel
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Geekbench исключил четыре серии смартфонов Samsung Galaxy из рейтинга Android Benchmark
Чертежи знакомят с внешним видом первого гибкого смартфона Vivo X Fold
Смартфон Samsung Galaxy A33 получит процессор Exynos 1280 с поддержкой сетей 5G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская компания 1С подняла цену на популярное ПО в 10 раз после ухода с рынка Microsoft
65
В DNS вернулись процессоры, цены выросли в 2-3 раза
195
Майнеров из РФ отключают от пулов, мешая добывать Эфир на видеокартах
303
Найден способ установки Windows 11 на старый процессор без TPM 2.0 – инструкция и подробности
9
М.Видео-Эльдорадо замораживает цены на 140 моделей смартфонов, ноутбуков и бытовой техники
61
Minecraft удалена из GooglePlay и AppStore
22
Elden Ring сохранила лидерскую позицию в чарте продаж Steam на этой неделе
5
GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
107
Появились изображения смарт-часов Xiaomi Watch S1 Active и международных версий Xiaomi 12
1
Запуск Eldern Ring стал самым успешным со времен Red Dead Redemption 2
14
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
46
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
73
В России могут разрешить пиратское ПО – что происходит, и как это повлияет на рынок
24
Биткоин рухнул ниже 38 000 долларов – а эксперты заговорили о наступлении «Великой депрессии»
11
NVIDIA может прекратить поставку видеокарт в Россию
59
NVIDIA намеревается прекратить прямые поставки видеокарт в Россию
Xiaomi Mi Band 7 может стать крупным обновлением по сравнению с моделью прошлого поколения
+
Спустить флаг - Минцифры не поддержало идею разрешить "пиратство" в России
37
Процессоры AMD дешевеют, а уже к концу марта появится бюджетный Ryzen 5 5500 за $149
33
Российским программистам дадут отсрочку от армии и льготные кредиты – ключевые условия закона
21

Популярные статьи

Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
19
Бесплатная Windows 11 в рамках большой распродажи к 8 марта и другие предложения со скидками до 62%
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 VS Radeon RX 5600 XT
+
Мои впечатления от игры Call of Juarez The Cartel. Часть вторая заключительная
4

Сейчас обсуждают

Алексей Круговой
15:29
Опять пошли гнилые отмазки про голодных творцов. Мои деньги никак не помогут ни Фреди, ни Курту ни Виктору , ни тем более Джиму записать новые песни. И самое главное-не надо путать правообладателей и ...
В России могут разрешить пиратское ПО – что происходит, и как это повлияет на рынок
Ден С
15:29
Я почему-то вижу то, что я говорил всегда. Путин страну эту просрет окончательно
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
ахахах
15:29
а в России всё норм и с посевной и с мясом и т.д
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Ден С
15:27
Что норм, человек-шляпа? Украине вообще не до посевной. А что у нас ненорм я уже сказал. Ответа у тебя нет
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
vadim iljin
15:27
Хероям в срало!
Как подготовиться к жизни без Google, YouTube, Steam, Netflix и Microsoft
ахахах
15:27
увидишь
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Ден С
15:26
А цены все те же. Контракт никто не отменял
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Eisbrecher
15:26
За определенные слова банят, знаете ли. Вы не переживайте, если у вас всех аргументов - это придирки к словам да эмоциям, с вами дискутировать никто и не будет даже пытаться.
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
vadim iljin
15:26
ты почти хернерал!ХЕроям в срало!
Как подготовиться к жизни без Google, YouTube, Steam, Netflix и Microsoft
ахахах
15:26
Хохлы незнаю как будут,а в России всё норм с этим
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем