На протяжении вот уже нескольких недель известно, что компания Google разрабатывает бюджетный смартфон линейки Pixel 6. Аппарат может получить название Pixel 6a. Ранее появились изображения и несколько важных спецификаций этого устройства, а теперь на сайте бенчмарка Geekbench 5 нашлась дополнительная информация.
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Тесты можно подделать, но кое-что указывает на достоверность данных. Системная плата этого смартфона называется «bluejay», а регулятор чипа указан как «sched_pixel». Такие же названия у них на смартфонах Pixel 6 и Pixel 6 Pro на процессор Tensor.
По процессорам данные тоже совпадают. Есть два высокопроизводительных ядра ARM Cortex-X1 с частотой 2,8 ГГц, два Cortex A76 2,25 ГГц и четыре A55 1,8 ГГц. Это должно означать использование того же процессора, что и в Pixel 6 и Pixel 6 Pro.
Pixel 6a должен получить 6 ГБ оперативной памяти, пишет Pocketnow. Этот объём не вырастет по сравнению с Pixel 4a и Pixel 5a. На Pixel 8 ГБ оперативной памяти, а на Pixel 6 Pro 12 ГБ.
Раньше была информация, что Pixel 6a и часы Pixel Watch представят в конце марта. Теперь их ждут не раньше июля, но это неточно.