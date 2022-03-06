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Snapdragon 8 Gen 1 в Geekbench уступает уже и Dimensity 8100
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Ведущий производитель процессоров для мобильных устройств Qualcomm в последнее время испытывает серьёзную конкуренцию со стороны китайской компании MediaTek. Прежде она довольствовалась начальной и средней ценовыми категориями. Потом ей захотелось выпускать процессоры для самых дорогих смартфонов и получается это вполне удачно. Первые тесты показали преимущество чипа Dimensity 9000 над флагманским Snapdragon 8 Gen 1. Словно этого мало, занимающий второе место в иерархии процессоров MediaTek Dimensity 8100 также обошёл лучшее творение Qualcomm.

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Инсайдер Digital Chat Station и Gizmochina показали результаты тестирования этого процессора в бенчмарке Geekbench против Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888. В многоядерном тестировании процессор MediaTek победил достаточно уверенно. Использовались смартфоны Realme, в том числе ещё не поступивший в продажу Realme GT NEO3.

Зато Dimensity 9000 занял последнее место в одноядерном тестировании из-за наличия мощного вычислительного ядра Cortex-X1 на обоих процессорах Snapdragon.

Чипы Dimensity 8000 создаются на не самом уже современном технологическом процессе 5 нм. Snapdragon 8 Gen 1 производится на техпроцессе 4 нм. Это не мешает чипу MediaTek для смартфонов среднего уровня побеждать.

Qualcomm может скоро поменять соотношение сил выпуском процессора Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Он будет производиться на передовом техпроцессе TSMC, тогда как нынешний чип выпускается на менее качественном техпроцессе Samsung. Это изменение должно повысить скорость и эффективность чипа.

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