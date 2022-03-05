Лучше не пытаться чинить последние флагманы Samsung в домашних условиях

Смартфоны Samsung Galaxy S22 сейчас являются одними из лучших и наиболее дорогих на Android. Однако, никак нельзя похвалить удобство ремонта этих устройств, тем более по сравнению с конкурентами вроде iPhone 13 Pro.

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Специалисты фирмы iFixit являются главными авторитетами в деле анализа ремонтопригодности устройств. Последние флагманы Samsung получили оценку в 3 балла против 6 баллов у iPhone 13 Pro.

Проблемы начались с самого начала, когда стеклянная задняя поверхность S22 Ultra треснула во время процедуры вскрытия. Трудно извлечь аккумулятор, хотя ограниченность его срока службы требует более простого доступа к нему.

Чаще всего в смартфонах повреждают экраны. Их здесь тоже сложно снять из-за плотных швов и клея. Последний является главным врагом всех специалистов по ремонту, считает Techspot.

Единственным достоинством при разборке Galaxy S22 является использование стандартных винтов с крестообразным шлицем. Зато есть ещё один недостаток: Samsung пока не предоставила бесплатное общедоступное руководство по эксплуатации этих смартфонов.

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