Недорогой iPhone уже на подходе, для стран без санкций

8 марта Apple анонсирует свои очередные продукты. Аналитик Минг-Чи Куо из фирмы TF International Securities ожидает, что среди прочего будет анонсирован iPhone SE 3.

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В Твиттере Куо написал, что ждёт поступления iPhone SE в промышленное производство в марте. Внешний вид у него останется прежним. Ожидаются белый, чёрный и красный цветовые варианты, сообщает Techspot.

Сейчас в iPhone SE есть широкие рамки сверху и снизу плюс кнопка Home со сканером отпечатков пальцев Touch ID. Это напоминает iPhone 8 с современными компонентами.

Будут предлагаться версии с объёмом хранилища 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Во всех случаях установлен процессор Apple A15 Bionic SoC и есть поддержка стандарта связи 5G (mmWave и ниже 6 ГГц).

iPhone SE второго поколения поступил в своё время в продажу по цене от $399 за версию 64 ГБ. Вряд ли смартфоны нового поколения будут дороже.

Анонс Apple можно будет посмотреть 8 марта в 21:00 по московскому времени на сайте Apple и в приложении Apple TV.

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