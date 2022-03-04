Samsung начала работу над новым поколением панелей OLED. В ближайшие годы они могут найти применение в составе планшетов и ноутбуков разных производителей, сообщает южнокорейское издание The Elec и Phonearena.
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Подразделение Samsung по выпуску дисплеев сейчас производит OLED-панели со структурой с одним стеком. Новая версия получит два стека, что должно вдвое увеличить яркость и в четыре раза срок службы.
Есть информация, что в прошлом году Apple запрашивала панели со структурой из двух стеков для iPad с OLED-экраном размером 10,86 дюйма. Работа над ними была остановлена в 3-м квартале. Размер заказа был не таким большим, чтобы тратить ресурсы на разработку и производство.
Новая панель OLED относится к серии T. Быть может, Samsung будет использовать её в следующем году в Galaxy Tab и Galaxy Book. Apple может получить эти панели для iPad 2024 года. Затем не исключено их применение в составе MacBook и iMac.
LG уже производит панели с двухуровневой структурой для автомобилей. Китайская компания BOE, один из производителей панелей для iPhone 13, готовит один из своих заводов к производству новых дисплеев OLED для планшетов и компьютеров. Ранее ожидалось, что Apple выпустит iPad Air с OLED в этом году, но возникли проблемы с производством и ценой.
8 марта ожидается анонс iPad Air пятого поколения.