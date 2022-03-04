Среди других новшеств привязка смартфона, информация о подписке на сервис 356 и настройки интерфейса

На этой неделе Microsoft выпустила очередную предварительную сборку системы Windows 11, в которой предложила интересный способ сократить выбросы углерода компьютерами. В Windows 11 22567 даётся возможность планировать обновления на то время суток, когда местная энергосеть потребляет больше энергии из возобновляемых источников. Используются региональные данные об углеродоёмкости из ElectricMap и WattTime. Естественно, что возобновляемые источники энергии доступны далеко не везде.

реклама

Другая новинка является продолжением страницы информации о подписке Microsoft с прошлого месяца. Отныне для просмотра подписки пользователя на сервис Microsoft 365 в разделе Параметры > Учётные записи нужен на один щелчок меньше. В обновлённом пользовательском интерфейсе показываются сведения об оплате подписки.

Microsoft не говорит, собирается ли добавить на эту страницу подписку на сервис Game Pass или сервисы других компаний. Зато на страницах учётных записей более видное место получили включенные в учётные записи Microsoft бесплатные сервисы, такие как OneDrive или веб-версия Office. Microsoft может использовать их для более агрессивного продвижения сервиса 365.

В этой сборке можно привязать Android-смартфон к Windows 11, управляя мобильным устройством через клавиатуру и мышь. Так можно управлять звонками, отправкой СМС и некоторыми приложениями, пишет Techspot.

Есть несколько небольших изменений в диалоговом окне «Открыть с помощью», меню «Пуск», сенсорных жестах, голосовом вводе и не только.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке RTX 3090 MSI за 539 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза



