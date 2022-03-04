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Очередная сборка Windows 11 пытается сократить углеродные выбросы
Среди других новшеств привязка смартфона, информация о подписке на сервис 356 и настройки интерфейса
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На этой неделе Microsoft выпустила очередную предварительную сборку системы Windows 11, в которой предложила интересный способ сократить выбросы углерода компьютерами. В Windows 11 22567 даётся возможность планировать обновления на то время суток, когда местная энергосеть потребляет больше энергии из возобновляемых источников. Используются региональные данные об углеродоёмкости из ElectricMap и WattTime. Естественно, что возобновляемые источники энергии доступны далеко не везде.

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Другая новинка является продолжением страницы информации о подписке Microsoft с прошлого месяца. Отныне для просмотра подписки пользователя на сервис Microsoft 365 в разделе Параметры > Учётные записи нужен на один щелчок меньше. В обновлённом пользовательском интерфейсе показываются сведения об оплате подписки.

Microsoft не говорит, собирается ли добавить на эту страницу подписку на сервис Game Pass или сервисы других компаний. Зато на страницах учётных записей более видное место получили включенные в учётные записи Microsoft бесплатные сервисы, такие как OneDrive или веб-версия Office. Microsoft может использовать их для более агрессивного продвижения сервиса 365.

В этой сборке можно привязать Android-смартфон к Windows 11, управляя мобильным устройством через клавиатуру и мышь. Так можно управлять звонками, отправкой СМС и некоторыми приложениями, пишет Techspot.

Есть несколько небольших изменений в диалоговом окне «Открыть с помощью», меню «Пуск», сенсорных жестах, голосовом вводе и не только.

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#windows 11
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