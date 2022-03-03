Всего в мире было продано 1,7 млн экземпляров этих часов

Владельцы умных часов Fitbit Ionic 2017–2020 годов выпуска могут вернуть их и получить возмещение и скидку в размере 40% на будущие покупки продуктов Fitbit. Компания отзывает эти часы после появления сообщений о перегревах и ожогах у небольшого количества их обладателей. Напомним, что Fitbit принадлежит Google.

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Объявление об этом было сделано через Комиссию по безопасности потребительских товаров (CPSC) США. Там этих часов продали около 1 млн, пишет Techspot.

Аккумулятор в этих моделях может перегреваться и появляется риск ожогов. Случаев перегрева зафиксировано по меньшей мере 174, а ожогов 78, в том числе два случая ожогов второй степени и четыре случая ожогов третьей степени в США. В других странах было 40 известных случаев ожогов. В итоге речь идёт о менее чем 0,01% от общего числа проданных часов.

Fitbit перестала продавать умные часы Ionic в 2020 году, а вскоре после была куплена Google за $2,1 млрд. Ionic стали первыми настоящими смарт-часами компании, а не фитнес-браслетами. И всё же, компания предпочитает работать в сфере фитнеса, оздоровительных и телемедицинских услуг, в которых её трекеры могут пригодиться.

Вернуть можно модели с гравировкой FB503 на задней панели.

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