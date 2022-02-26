В китайском сервисе Weibo работающий не покладая рук инсайдер Digital Chat Station описал спецификации будущего чипа Dimensity 8100 от MediaTek. Его дебюта можно ждать в первый месяц весны в составе смартфона бренда Redmi.
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Предположительно, он обладает четырьмя ядрами Cortex-A78 с частотой 2,85 ГГц и таким же числом Cortex-A55 2 ГГц. Бенчмарк определяет GPU как G610 MC6, но инсайдер называет его G510 MC6. Чип производится на техпроцессе TSMC 5 нм и поддерживает память LDDR5 и хранилище UFS 3.1.
В бенчмарке GFX Bench ES 3.0 Manhattan результат составил около 170 кадров/с, что означает уровень Adreno 660 из Snapdragon 888/888+ прошлого года.
Если приведённая GSMArena информация верная, вырисовывается неплохой процессор для устройств средней ценовой категории.