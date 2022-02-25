Устройство на Android с оболочкой ColorOS

Помимо трёх смартфонов линейки Find X5 Oppo на этой неделе представила первый для себя планшет с очень незамысловатым названием Oppo Pad. Планшет выполнен из металла с задней стороной из матового стекла. Толщина у него 6,99 мм, вес 507 г, пишет GSMArena.

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Устройство обладает 11-дюймовым экраном LCD LTPS 2560 × 1600 пикселей с частотой 120 Гц. Он поддерживает HDR10 и рамки вокруг него одинаковы со всех сторон. Передняя камера обладает разрешением 8 Мп. Задняя сторона двухцветная с надписью Oppo рядом с камерой 13 Мп. У планшета четыре динамика с Dolby Atmos и Hi-Res.

Применяется SoC Snapdragon 870, 6/8 ГБ памяти и хранилище 128/256 ГБ без поддержки карт памяти. Ёмкость батареи 8300 мАч, есть быстрая подзарядка 33 Вт. Установлена Android 11 с ColorOS for Pad на основе ColorOS 12. Поддерживается совместная работа с несколькими смартфонами Oppo.

Стилус Oppo Pencil получил 4096 уровней чувствительности и закрепляется на корпусе магнитами. Его подзарядка длится до 13 часов. Предлагается дополнительный чехол-клавиатура за 399 юаней (5500 руб), а стилус Oppo Pencil стоит 499 юаней (6860 руб).

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Устройство доступно в чёрном и фиолетовом цветовых вариантах. Начальный вариант 6/128 ГБ стоит 2299 юаней (31600 руб), а максимальный 8/256 ГБ 2999 юаней (41230 руб). В Китае продажи планируют начать 3 марта, про другие страны ничего не говорится.