Новые процессоры Intel уже начинают появляться в составе ноутбуков

Вскоре после анонса процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения P- и U-серий для ультрабуков, Acer представила ноутбуки Acer Swift 5 и Swift 3. Acer Swift 5 из них является более дорогим и позиционируется как устройство для работы в дороге. Он сделан из монолитного алюминия аэрокосмического класса и весит 1,2 кг. Внутри корпуса толщиной 14,95 мм 16 ГБ двухканальной памяти LPDDR5 и SSD PCIe Gen 4 до 2 ТБ.

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Ноутбук отвечает требованиям Intel Evo и оснащён такими возможностями, как разблокировка по отпечатку пальца, мгновенный выход из спящего режима и до 10 часов работы без розетки. Он обладает сенсорным экраном с разрешением до 2560 х 1600 с соотношением площади экрана к корпусу 92,22%. Этот дисплей покрыт антимикробным стеклом Corning Gorilla Glass. Есть клавиатура с подсветкой, 2 порта Thunderbolt 4 (USB-C), 2 порта USB Type-A (3.2 Gen 1) и порт HDMI 2.1.

Acer Swift 3 представляет собой 14-дюймовый ноутбук в трёх цветовых вариантах. У него есть SSD до 2 ТБ хранилища и сенсорный экран 16:9 QHD или FHD. Предлагается веб-камера FHD с технологией Acer TNR для повышения качества видеозвонков.

Swift 3 Acer будет работать до 4 часов при подзарядке на протяжении 30 минут, пишет Pocketnow. Используется система охлаждения Acer TwinAir с двумя вентиляторами, увеличивая тепловую производительность на 65,8% по сравнению с одним вентилятором. Доступны 2 порта USB Type-C, 2 USB Type-A и один HDMI 2.1.

Acer Swift 3 поступит в продажу в апреле за 1199 евро, а Acer Swift 5 в мае за 1799 евро.

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