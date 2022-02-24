Скоро компания представит подзарядку 200 Вт

Пару недель назад были сведения о том, что Realme готовит устройства с подзарядкой 80 Вт и 150 Вт. Этими аппаратами должны стать две версии Realme GT Neo3. У одной будет батарея ёмкостью 4500 мАч с зарядкой 150 Вт, у другой 5000 мАч и 80 Вт, пишет GSMArena.

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Это могут модели с номерами RMX3560 и RMX3562, которые недавно появились в базе TENAA в Китае. В одном случае там указана батарея ёмкостью 2440 мАч, в другом 2180 мАч. Это может означать ёмкость одной ячейки, а не всего аккумулятора.

Прочие спецификации содержат дисплей AMOLED FullHD+ 6,7 дюйма, 8-ядерный чип 2,85 ГГц, сканер отпечатков в экране и четыре камеры. Среди них передняя 16 Мп, основная задняя 50 Мп, остальные 8 Мп и 2 Мп. Будут предлагаться версии с памятью 8 ГБ и 12 ГБ, хранилищем 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Realme на днях сообщила, что 28 февраля на выставке MWC анонсирует самую быструю в мире подзарядку для смартфонов. Предположительно, её мощность составит 200 Вт.

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