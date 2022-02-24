Это позволит снизить зависимость от сторонних производителей

Apple использует свои процессоры в iPhone и iPad, а с недавних пор и в компьютерах Mac. Теперь компания готовится переходить на модемы 5G собственного производства.

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Последняя информация по этой теме гласит, что модемы Qualcomm 5G не будут применяться в iPhone 15 следующего года. Apple уже ведёт переговоры с поставщиками по производственным вопросам.

Digitimes и Gizmochina пишут, что Apple начала переговоры с двумя основными поставщиками: Advanced Semiconductor Engineering (ASE) и Siliconware Precision Industries (SPIL). Именно они должны заняться производством спроектированных Apple чипов 5G. Компания работала над ними несколько лет, чтобы избавиться от зависимости от Qualcomm и Intel. Это позволит самой контролировать функциональность и не платить лицензионные отчисления.

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