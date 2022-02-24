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Смартфон Realme V25 анонсируют 3 марта
Известны некоторые спецификации этого устройства
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Недавно сертификацию китайской организации TENAA прошёл смартфон Realme с номером модели RMX3475. Сегодня Realme официально сообщила, что 3 марта будет представлен аппарат V25. Показанное в тизере устройство то же, что и в сертификате TENAA. Анонс состоится в 14:00 по местному времени, пишет GSMArena.

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На изображении сказано, что смартфон сделан в сотрудничестве с «Запретным городом». Это бывший китайский императорский дворец, политический центр Китая на протяжении более 500 лет. Возможно, аппарат будет называться Forbidden City Edition.

Согласно данным из TENAA, устройство получит экран TFT 6,58 дюйма с разрешением Full HD+ и 8-ядерный процессор среднего уровня с частотой 2,2 ГГц. Ёмкость аккумулятора составит 4880 мАч. Будут предлагаться версии с памятью 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ с объёмом хранилища 128 ГБ или 256 ГБ и поддержкой карт microSD.

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Сзади будут три камеры с основной 64 Мп и двумя по 2 Мп. Передняя камера 16 Мп, сбоку есть сканер отпечатков.

#смартфоны #realme
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