Google представила режим работы браузера Data Saver в 2015 году, после чего его переименовали. В своё время возможность экономить трафик была достаточно востребованной. Она сохранялась в мобильной версии Chrome, повышая скорость загрузки сайтов при плохом или медленном подключении.
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В последние годы мобильный интернет стал доступнее и теперь менеджер службы поддержки Chrome объявил о скором отказе от Chrome Lite. Это произойдёт в Chrome 100 для мобильных устройств. Все варианты экономии трафика будут убраны из браузера, пишет Pocketnow.
Google наблюдает уменьшение стоимости мобильного интернета во многих странах мира, поэтому больше не видит необходимости экономить. В компании полагают, что и в обычном режиме работы её браузер должен хорошо справляться с медленными соединениями и слабой скоростью загрузки.
Даже без встроенной опции Chrome можно включить экономию трафика на большинстве Android-устройств. На помощь могут прийти и браузеры вроде Opera. Также можно просто не обновляться до версии Chrome 100. Однако, новые версии могут содержать исправления уязвимостей и защиту от вредоносного кода.