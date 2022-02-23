По своим возможностям он должен догнать Galaxy Watch 4

Линейка процессоров Snapdragon Wear 4100 всё чаще встречается в носимых устройствах разных производителей, улучшая их скорость и автономность. Тем временем, компания работает над чипом Snapdragon Wear 5100, который может получить значительные улучшения.

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WinFuture и Androidcentral пишут, что новый чип будет основан на четырёх ядрах ARM Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц и GPU Adreno 702 с частотой 700 МГц. Snapdragon Wear 4100 обладает такой же конфигурацией. Вот только производиться новый чип может на техпроцессе 4 нм против нынешних 12 нм, что может сделать его заметно эффективнее. Exynos W920 в составе часов Galaxy Watch 4 выпускается на техпроцессе 5 нм.

Qualcomm тестирует процессор на устройстве с 2 ГБ и 4 ГБ памяти. Это превосходит объём памяти всех до сих пор выпущенных на Wear OS часов. Такой объём позволит одновременно запускать больше приложений и они будут работать быстрее.

Qualcomm снова готовит две версии процессора, в том числе вариант Plus с сопроцессором QCC5100. Этот чип применяется в некоторых беспроводных наушниках и способен обрабатывать машинное обучение для голосовых команд и отслеживания окружения, вроде мониторинга сна и частоты сердечных сокращений.

Snapdragon Wear 4100 выпустили почти два года назад, но он до сих пор неплохо справляется с часами на Wear OS и устройствами вроде умных очков. В результате разработчики не торопятся что-то менять, лишь повышая эффективность.

Пока неизвестно, когда новый процессор будет представлен. Это может произойти вместе с появлением системы Wear OS 3 в конце этого года.

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