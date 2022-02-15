Google обещает дать возможность показывать мессенджеры с Android на компьютере

Недавно компания Google рассказала о своих планах на 2022 год, в которых рассчитывает сделать системы Android и Chrome OS более связными. Так они будут напоминать аппаратную и программную экосистему компании Apple. Среди прочего Google предложит транслировать приложения для текстовой переписки с Android на хромбуки. Недавно была представлена первая предварительная версия Android 13 для разработчиков. Анализ кода позволил ознакомиться с этой функциональностью, рассказывает The Verge.

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Выглядит так, словно Google разрешит вести потоковую трансляцию приложений с мобильного устройства на компьютер. Речь идёт не только о хромбуках, поскольку трансляция работала как на Chrome OS, так и на Windows 11.

Аппарат Pixel создает отдельный виртуальный экран, который транслируется на компьютер. На этом экране открыт мессенджер. Он появится на экране компьютера, не мешая работать другим приложениям.

Так можно поступать не только с приложениями для обмена сообщениями, но и с любыми другими. В левом нижнем углу есть кнопка, которая показывает перечень установленных на смартфоне приложений. Из этого меню можно запустить любое приложение на смартфоне и транслировать его на ПК. На Chrome OS транслировать пока получилось только мессенджер.

Как обычно, пока функциональность не представлена официально, она может быть изменена или полностью убрана из финальной версии Android 13.

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