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Недавно в базе данных бенчмарка Geekbench нашли сведения об очередном ноутбуке Microsoft Surface. Он будет использовать флагманский процессор Snapdragon 8cx Gen 3 для Windows-устройств на архитектуре ARM, пишет GSMArena.

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Название модели может соответствовать кодовым именам прошлых устройств Surface. EV2 должно означать, что устройство добралось до стадии тестирования оборудования. В этих тестах производитель должен проверить, что всё работает как положено, прежде чем окончательно определяться с дизайном устройства внутри и снаружи.

Тесты Geekbench дают понять, что этот процессор находится на одном уровне с конкурентами от Intel и AMD с TDP 25 Вт в плане многоядерной производительности. Intel Core i7-1165G7 выдал более слабые результаты в многоядерных тестах Geekbench. При этом одноядерная производительность у Intel и AMD выше.

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#microsoft #surface
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