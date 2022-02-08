Они посвящены охлаждению, элементам управления, автономности и производительности

После месяцев ожидания и двухмесячной задержки портативную игровую консоль Steam Deck остаётся ждать менее трех недель. Разработчики недавно отправили устройство нескольким популярным на YouTube авторам, чтобы узнать их мнение, сообщает Techspot.

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Линус с канала Linus Tech Tips описывает Steam Deck как самый инновационный игровой ПК за последние 20 лет. Описание начинается с элементов ввода. Их немало, но обладателям небольших рук может быть трудно дотянуться до всех. Кнопки, джойстики и сенсорные панели оценены по высшему разряду, на уровне последнего поколения игровых консолей.





Не зафиксировано проблем с охлаждением, так как конструкция обеспечивает температуру на поверхности корпуса на близком к температуре кожи уровне даже в течении длительного использования.

Настройки производительности трогать не рекомендуется, хотя опытные геймеры получат возможность настроить профиль для определённого сценария применения. Например, если будет запускаться эмулятор.

Valve вручную выбирала, какие игры позволит запускать. Среди них есть популярные Forza Horizon 5, Devil May Cry 5, Control, Ghostrunner и Street Fighter V: CE. С Forza есть некоторые проблемы, но они могут быть программные и исчезнут с появлением драйвера.

Похвалил обозреватель и автономность, а ещё больше экран. У него нет рекордной яркости и резкости, но он отлично справляется в условиях слабого освещения. Динамики для такого размера тоже хороши. В итоге успех или неудача устройства будет зависеть от игр и программного обеспечения.

Стив Берк из Gamers Nexus использовал Шлирен-метод, который показывает изменение градиента плотности воздуха, выходящего из верхней части консоли. Ещё он использовал термопары для проведения измерений как можно ближе к чипу в восьми сценариях с различными нагрузками. Результаты были примерно на уровне обещанных производителем.





Тестирование со снятой задней крышкой показало, что она во многих случаях способствует охлаждению, помогая направлять поток воздуха. Можно было бы улучшить плавность изменения скорости вращения вентилятора, чтобы оно не было таким резким. При максимальной нагрузке уровень шума был 37-38 дБА.

Представители Gamers Nexus проверили аккумулятор 40 Вт*ч и обещанную продолжительность работы в 2-8 часов. Результат зависит от конкретной игры.





Поставки устройства начнутся в конце февраля. Цены стартуют от $399 за версию с хранилищем 64 ГБ и достигают $649 за версию с твердотельным накопителем NVMe объёмом 512 ГБ.

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