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На протяжении всего времени существования смартфонов Google Pixel главной причиной их покупки было желание получить чистую Android и самые оперативные обновления. Сейчас аппараты Pixel пять лет получают обновления безопасности и три раза новую версию Android.

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Предположительно, Samsung скоро может начать выпускать обновления даже раньше и дольше. Ожидается, что аппараты Samsung Galaxy S22 будут обновляться пять лет и четыре из них будут получать новые версии Android.

Если так, то выходящие на Android 12 модели Galaxy S22 получат даже Android 16. После этого ещё год на них будут приходить обновления безопасности, сообщает Androidauthority.

Для рынка Android-устройств это будет пример для подражания, ведь Samsung является ведущим производителем. Если конкуренты не захотят отставать и терять покупателей, им тоже придётся постараться.

Аппараты iPhone тоже обновляются на протяжении пяти лет, в том числе до новых версий iOS. Galaxy S22 будут уступать этому лишь ненамного. Остаётся наблюдать за тем, что на это ответит Google. 

Смартфоны Galaxy S22 будут анонсированы 9 февраля, так что проверки этих сведений остаётся ждать недолго.

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#samsung #android
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